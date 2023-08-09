Вышла в свет Газета Дело за август 2023 года

Традиционно, главная тема августовского выпуска посвящена строительному бизнесу Иркутской области, девелопменту и его современным трендам, новым проектам жилой застройки в Иркутске, а также вопросам управления недвижимостью в разных сегментах рынка. Эксперты нашего издания размышляют на «вечную» тему преемственности поколений, обсуждают проблемы комплексного развития и перспективы жилищного и социального строительства в столице Восточной Сибири, делятся успешными кейсами цифровой трансформации компаний и реновации знаковых объектов гостеприимства на Байкале. Ещё одна актуальная тема августа – изменения на рынке труда, характерные не только для нашего региона, но и для России в целом, и варианты решения дефицита профессиональных кадров.

«Верю в синергию семьи и бизнеса», - 10 цитат основателя ГК «ВостСибСтрой» Виктора Ильичева Далеко не каждый российский бизнесмен «первой волны» может похвастаться тем, что нашел преемников, готовых продолжить созданное им дело. Виктору Ильичеву, основателю группы компаний «ВостСибСтрой», повезло: сегодня с ним плечом к плечу трудятся сыновья Иван и Геннадий. Как связаны семейные ценности и стратегия развития бизнеса? Каково это – строить будущее компании вместе с собственными детьми? Почему Виктор Геннадьевич называет себя предпринимателем, а сыновей – бизнесменами? И какие подходы позволяют «ВостСибСтрою» уже 30 лет расти, несмотря на кризисы? Иван Ильичев: «Идём дальше – таков путь самурая»

Цифровая трансформация. Как иркутские девелоперы уходят в «цифру» 96% строительных и девелоперских компаний в России считают цифровую трансформацию приоритетной для бизнеса. О том, как Сбер помогает своим клиентам проходить непростой «цифровой путь», на сессии «ProDevelopment: новые форматы и точки роста» IX Байкальского саммита РГУД рассказала Инна Отпущенникова, руководитель по внедрению проектов в Байкальском банке ПАО Сбербанк. В Иркутске и Братске доступна курьерская доставка ВТБ

ВТБ активно развивает курьерскую доставку продуктов и услуг, которая может полноценно заменить обслуживание клиентов в офисе. Сегодня она доступна в Иркутске и Братске, а также в 120 городах России, с начала года их число увеличилось на 37.

Люди и роботы: как работают современные колл-центры Тысячи звонков в день принимают колл-центры банков, интернет-провайдеров, ресурсоснабжающих компаний. И хотя основную часть нагрузки по общению с клиентами берут на себя цифровые технологии и искусственный интеллект, без людей здесь всё равно не обойтись. Легко ли быть оператором контакт-центра? Какие задачи решает человек, а какие робот, и есть ли между ними конкуренция? Эти и другие вопросы Газета Дело задала разным компаниям.

ИНК с 18 августа по 7 октября проведет дни карьеры в Иркутской области Иркутская нефтяная компания совместно с Министерством труда и занятости Иркутской области проведет дни карьеры в городах региона. Встречи пройдут в Черемхово, Тулуне, Саянске, Железногорске-Илимском, Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте с 18 августа по 7 октября.

«Рынок труда сегодня – это рынок соискателя» Миф об «очереди безработных за воротами» остался в далеком прошлом. Сегодня выбирает соискатель. Поэтому так важно, какой у компании HR-бренд, какие отзывы о работодателе есть в сети, насколько правильно составлена вакансия. Алена Артемьева, директор по аналитике, Data science и исследованиям сервиса Работа.ру, подробно – в цифрах и графиках – разобрала основные тренды найма как в России в целом, так и в Сибири.

«Мы конкурируем уже не зарплатами». 5 способов привлечь и удержать сотрудников «Тема HR-бренда сейчас становится одной из ключевых, потому что мы конкурируем уже не зарплатами и не печеньками. Сейчас нам важно, чтобы люди понимали, что мы за компания, действительно ли у нас классно работать», – отмечает Лидия Маркова руководитель отдела по продвижению HR-бренда 2ГИС. О способах привлечения и удержания сотрудников, а также о том, на чем строится НR-бренд 2ГИС она рассказала на конференции «Как стать любимой компанией», которая прошла на площадке Сбера в Иркутске.

В иркутском филиале «БКС Мир инвестиций» – новый директор Иркутский офис возглавит Татьяна Степанова, опытный финансист, которая работает в сфере инвестиций более 15 лет. Ранее она занимала руководящие должности в крупнейших банках и инвестиционных компаниях. Новые вызовы и трансформация девелопмента. Весь IX саммит РГУД в Иркутске в обзоре SIA.RU Трансформация девелопмента, промышленная и индустриальная недвижимость как одна из точек его роста, новые форматы арендного жилья и апартаментов и их влияние на развитие городской среды, туристическая инфраструктура и перспективы для частных инвесторов. Чтобы обсудить эти актуальные темы, а также поделиться опытом и успешными кейсами реализации проектов, познакомиться с новыми отраслевыми трендами, на площадке IX Байкальского саммита РГУД собрались более двухсот представителей профессионального сообщества. Наше издание подготовило дайджест события, которое традиционно прошло в Иркутске в июле. Знаменское: из предместья в новый городской центр Работа над этим масштабным проектом комплексного развития одной из территорий Иркутска идёт второй год. По мнению экспертов, он является одним из амбициознейших в России. В реализации задуманного заинтересованы и архитекторы, и строители, и девелоперы, и банки, и власть, и предприниматели, и, конечно, обычные горожане. Проект развития Знаменского предместья и то, как реновация этой территории Иркутска повлияет на будущую градостроительную историю города, обсудили в деловой программе IX Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). Самые интересные моменты – в нашем материале.

«ХлебСоль» запустила фотоконкурс для дачников Практически 35% посетителей дискаунтера владеют дачей, домом, или иной загородной недвижимостью. К примеру, в Братске таких покупателей 59%, в Усть-Илимске 57%, Железногорске-Илимском 67%, Усолье-Сибирском 38%, Чите 37%. За короткий летний период жители области успевают вырастить и построить все то, что достойно участия в конкурсе «Хлебосольный дачник».

40 выпускников «Школы фермера» РСХБ в Иркутской области получили дипломы В столице Приангарья 40 выпускников «Школы фермера» Россельхозбанка в торжественной обстановке получили дипломы об успешном окончании обучения. Они прошли более двух месяцев интенсивной подготовки по востребованным и перспективным направлениям для местного агропромышленного комплекса по программе «Организация фермерского хозяйства». Закрытие «Школы фермера» прошло на площадке Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского.