Валютные сбережения россиян сокращаются

Россияне в июне сократили запасы наличной валюты на счетах в российских и иностранных банках, а также у брокеров. Случилось это практически единовременно, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Накопления в иностранной валюте снизились на 1%, до $218 млрд, относительно уровня мая 2023 года.

На 0,9% упали объемы хранимой россиянами валюты за рубежом. По валютным депозитам падение за июнь составило 2,5%, до $45,3 млрд. Объем сбережений в наличных упал на 0,2% (до $96,6 млрд), а накопления на брокерских счетах – на 9,5% (до $2,9 млрд).

Население сокращает объемы валюты на руках, а для инвесторов и более обеспеченных граждан сокращение обусловлено введением тарифов со стороны банков и брокеров за хранение валюты на счетах выше 5–10 тыс. у.е. (еще с лета прошлого года) и ограничения торговли некоторыми видами валют недружественных стран (например, на платформе «Тинькофф инвестиции» с 27.02.2023 торги евро были приостановлены, а евро — исключены из перечня ликвидных инструментов), разъясняет старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.