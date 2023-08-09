Готовы ли иркутяне потратить 12 тыс. рублей за полет на Ольхон в одну сторону?

Такой опрос в своем Телеграм-канале запустил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

9 августа глава региона задал вопрос иркутянам – готовы ли они ради отдыха на Ольхоне платить 12 тыс. рублей за авиабилет в одну сторону. Согласными на такую цену оказались 8% респондентов, большинство голосов (52%) ушли поездке на авто.

Тем не менее жители региона не против авиарейсов на остров – за них выступили 32%. 37% признались, что вообще не ездят на Ольхон и предпочитают другие места отдыха.

Напомним, что дорога на автомобиле из Иркутска до МРС занимает около 3,5 часов, далее следует переправа на пароме до острова Хужир – порядка 20-30 минут, дорога от переправы до поселка Хужир составляет 40-60 минут. Таким образом, дорога на авто из Иркутска в Хужир может занять чуть более 5-6 часов при условии отсутствия очередей на пароме, а это большая редкость. В свою очередь, первый полет из Иркутска в Хужир от авиакомпании «СиЛА» длился порядка 50 минут.