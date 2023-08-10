Более трех тысяч пациентов приняли «дефицитные» врачи в бразовском «РУСАЛ медцентре»

В бразовском «РУСАЛ медцентре» подвели итоги года работы программы по расширению спектра медицинских услуг. С июля прошлого года консультации узкопрофильных специалистов получили более 3 тысяч заводчан и их домочадцев.

По приглашению компании РУСАЛ в Братск регулярно приезжают специалисты узкого профиля со всей страны. За год в корпоративном медцентре побывало порядка 25 врачей. Примечательно, что получить их консультацию могут не только работники завода, но и члены семей металлургов, а также ветераны БрАЗа, сообщает БСТ.

– Ревматолог была из Перми, она у нас в Братске была уже не первый раз. Поговорила, посмотрела талмуд моих выписок из перечня болезней, направила на анализы ещё конкретно, которые ей нужны, – делится ветеран БрАЗа Галина Омелянчук. – И через десять дней я пришла к ней снова. Врач мне назначила очень хорошее лечение. Я вот уже пролечилась, чувствую себя хорошо.

На реконструкцию здания и закупку оборудования для бразовского медцентра два года назад РУСАЛ направил более 150 миллионов рублей. Это позволило расширить перечень услуг. С понедельника в медцентре ведет прием кардиолог из Томска. Первая неделя уже полностью расписана. Помимо этого, сотрудников завода и их семьи консультирует врач-оториноларинголог из Краснодара.

– Кабинет достаточно хорошо оборудован. Здесь есть лор-комбайн, здесь есть паратонзилор, здесь есть эндоскопы, – говорит врач-оториноларинголог Мария Драгунова. – Это даёт возможность более досконального обследования пациентов. Не каждый центр может похвастаться таким оснащением.

Осенью в братском РУСАЛ-медцентре ждут гастроэнтеролога, ревматолога, эндокринолога и уролога, по совместительству врача УЗИ.

– Критерии отбора – это, во-первых, профильное образование, опыт работы. Желательно, если специалист работал и в стационаре, он и в поликлинике именно имеет опыт работы большой, – рассказывает директор братского филиала «РУСАЛ Медицинский центр» Елена Кривошеева. – Мы стараемся общаться с теми людьми, которые приходят на консультации к узким специалистам. И уже по заявкам работников промплощадки и по отзывам пациентов, некоторых специалистов мы привозим повторно.

В планах расширить функционал «РУСАЛ Медцентра». Компания планирует закупить оборудование для ПЦР-лаборатории, которая позволит делать углубленный анализ состояния здоровья пациента.

– В Братске огромный дефицит узких специалистов. Также есть вопросы, связанные с оборудованием наших лечебных учреждений. Поэтому мы пошли таким путём для того, чтобы обеспечить узкими специалистами, необходимыми медицинскими консультациями наших сотрудников, – комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Кроме того, у РУСАЛа есть и большая программа развития медицинских учреждений Братска. Мы ей занимаемся напрямую с главврачами братских больниц. Это и покупка оборудования, и программа по привлечению уже на долгосрочной основе узких специалистов для работы в городе Братск.

В начале лета РУСАЛ передал в безвозмездное пользование 20 квартир для приезжих специалистов, в том числе иногородних врачей. Благодаря металлургам в перинатальном центре Братска появился современный аппарат ИВЛ, в поликлинике ГБ 1 – рентгенодиагностический комплекс, в КВД – техника для ПЦР-исследований. Два года назад компания построила в Братске и оборудовала под ключ медицинский центр для лечения коронавируса.

Отметим, что социальная стратегия РУСАЛа, заложенная его основателем Олегом Дерипаской, это комплексное улучшение условий труда и жизни сотрудников. Помимо медицинской помощи в соцпакет бразовца входят бесплатный проезд к месту работы, компенсация проезда в отпуск, льготное санаторно-курортное лечение, ежесменная дотация на питание. Иногородним компенсируют аренду квартир. Корпоративная жилищная программа позволяет приобрести недвижимость за половину стоимости ипотечного кредита.