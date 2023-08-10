Жители Иркутской области стали чаще искать работу

Служба исследований hh.ru подвела итоги июля на рынке труда в Иркутской области и выяснила, как меняются зарплатные ожидания соискателей и готовы ли они уступить в зарплате, ради сохранения работы или трудоустройства на новом месте.

В июле, несмотря на «сезон отпусков», соискатели из Иркутской области стали чаще искать работу: они открыли и/или обновили на 6% больше резюме, чем в предыдущем месяце (июне), согласно данным открытого аналитического сервиса «hh статистика». Для сравнения, в целом по России соискательская активность также выросла за аналогичный период на 8%.

Растет интерес к рабочим профессиям

Наибольший рост активности в поиске работы в Иркутской области зафиксирован среди соискателей из сферы развлечений и массмедиа (+15% резюме относительно июня 2023), а также среди медиков (+13%) и кандидатов из сферы образования (+11%). Напротив, снизился интерес к поиску и смене работы среди специалистов из автобизнеса и закупок (по -2%).

Чаще всего соискатели из региона готовы работать в профсферах «Рабочий персонал» (18% соискателей из региона заинтересованы в такой работе), «Продажи, обслуживание клиентов» (15%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 14%).

Зарплатные ожидания выросли

По итогам июля, средняя ожидаемая зарплата в Иркутской области составила 49 333 рубля, по сравнению с июлем 2022 года эта сумма выросла на 5 095 рублей.

На самые большие зарплаты рассчитывают специалисты по стратегиям, инвестициям и консалтингу (108,8 тыс.руб., в среднем), соискатели из сферы высшего и среднего менеджмента (100,2 тыс.руб.) и кадры из сферы добычи сырья (92,2 тыс.руб.). А наиболее скромные ожидания у работников розничной торговли (37,2тыс.руб.), соискателей из ресторанно-гостиничного направления (37,3 тыс.руб.) и специалистов из сферы развлечений и массмедиа (40,4 тыс.руб.).

Кто готов уступать в зарплате, а кто - нет

Данные исследований hh.ru показывают, что 40% соискателей из Иркутской области в третьем квартале этого года не готовы пойти на уступки в зарплате ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. При этом, столько же соискателей готовы к уступкам в зарплате.

Меньше остальных настроены двигаться по зарплате в меньшую сторону специалисты из автобизнеса, административный персонал, специалисты из сферы безопасности и представители высшего менеджмента. А среди тех, кто готов к уступкам лидерами стали ИТ-специалисты, среди них половина (51%) готовы сейчас корректировать свои зарплатные ожидания, чтобы сохранить работу или получить новую. Кроме того, к такому шагу довольно часто готовы соискатели из сферы развлечений и медиа, а также специалисты по безопасности (по 42%).

Топ-15 профсфер, в которых соискатели рассчитывают на самые высокие зарплаты,