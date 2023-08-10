Среди иномарок возрастом до трех лет не осталось ни одной дешевле миллиона рублей

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в июле 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Второй месяц подряд цены продолжали активный рост. В топ-20 популярных моделей не осталось ни одной машины, которая бы не подорожала, а среди иномарок возрастом до трех лет полностью исчезли автомобили, средняя цена которых была бы ниже миллиона рублей. Рекордсменом роста (+13,4% за месяц) стал Renault Logan, по 5-10% прибавили три модели BMW, две Toyota и одна Kia.

Слабеющий рубль продолжает все активнее давить на ценообразование. Причем прошедший июль еще раз подтвердил, что авторитейл подержанных машин реагирует на рыночную ситуацию быстрее, чем сегмент новых автомобилей. Так, если большинство дистрибьюторов начали переписывать ценники только в самом конце июля начале августа, то продавцы машин с пробегом, как среди «частников», так и среди дилеров, реагировали на турбулентность валютного рынка практически мгновенно. Цены не ползли, а порой по некоторым моделям взлетали.

Больше других в абсолютных величинах прибавили два автомобиля BMW: седан 5-серии (5,3 миллиона руб.) и вседорожник X5 (9,4 миллиона) – почти по полмиллиона рублей каждый. Похоже, что продавцы этих моделей так отозвались не только на рост курса валюты, но и с опережением реагировали на коррекцию ставок утилизационного сбора. Вслед за этим неизбежно начали меняться цены во всех сегментах подержанных машин, но в премиальном, для автомобилей с мощными моторами, перемены стали наиболее заметны.

В то же время динамика в процентах (+13,4%) оказалась наиболее драматичной у одной из самых бюджетных иномарок нашего вторичного рынка – Renault Logan (1 030 200 руб.). Прибавка за месяц здесь составила 122 тысячи рублей, после чего на нашем рынке не осталось ни одной подержанной иномарки возрастом до трех лет, средняя цена которой была бы ниже психологического уровня в миллион рублей. Выпуск этой малолитражки прекращен в нашей стране весной прошлого года, а среди моделей китайских производителей или машин параллельного импорта ей так и не нашлось за это время аналогов.

В пятерку наиболее подорожавших за июль популярных моделей автомобилей попали также Kia Sportage (2,997 миллиона рублей, +6,5%), BMW 3-серии (4,071 миллиона; +6,2%) и Toyota Land Cruiser Prado (6,553 миллиона; +6%). В диапазоне 4-5% увеличилась средняя цена на две модели Volkswagen: Polo и Tiguan, а также на ликвидную практически в любом возрасте Toyota Camry. Рост цен на последнюю модель неожиданно сдержал факт того, что в Россию стали активно поставлять эти машины с китайского завода компании, которые до недавнего времени можно было купить новыми до четырех миллионов рублей.

Среди компактных кроссоверов по итогам июля осталось всего две модели, которые еще продавались дешевле двух миллионов рублей. Это Renault Duster (1,73 миллиона рублей) и Hyundai Creta (1,84 миллиона). Оба прибавили пока совсем незначительно – по 2-3%. Примерно в том же диапазоне дорожали более дорогие паркетники – Mitsubishi Outlander и Toyota RAV-4, седаны – Kia Rio и K5, лифтбэк Skoda Rapid. И наконец, на 1,5-2% больше стали просить за свои машины владельцы Mercedes-Benz E-класса, Skoda Octavia, а также двух японских кроссоверов – Nissan X-Trail и Mazda CX-5.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«В целом в нашем топ-20 популярных моделей не нашлось ни одной, которая бы в течение июля так или иначе не подорожала. При этом надо напомнить, что за два летних месяца курс рубля по отношению к основным валютам был понижен в среднем на 18-20%. В свою очередь цены на вторичном рынке только начали отыгрывать эту разницу. Кроме того, количество относительно свежих иностранных автомобилей объем образующих марок (Toyota, Kia, Nissan, Hyundai, Volkswagen и Renault) продолжает сокращаться. Это также неизбежно будет сказываться на том, что эти машины будут продолжать дорожать.

И все же еще более резкое подорожание в августе по сравнению с июлем едва ли случится. Последний месяц лета является традиционно не самым лучшим для объемов авторитейла. Если падение курса рубля будет остановлено, то роста больше, чем на 5-6% в августе мы скорее всего не увидим. В то же время уже осенью цены во вторичном сегменте, вероятно, опять поползут вверх активнее, вслед за прайс-листами по новым машинам».

Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в июле 2023 года

Марка и модель Июль 22 Июнь 23 Июль 23 Июль 23 / Июнь 23 1 Renault Logan 906 428 908 086 1 030 200 13,4% 2 BMW 5 4 470 173 4 839 508 5 299 921 9,5% 3 Kia Sportage 2 626 360 2 813 342 2 996 840 6,5% 4 BMW 3 3 833 746 3 832 666 4 071 223 6,2% 5 Toyota LC Prado 5 763 426 6 180 415 6 552 568 6,0% 6 BMW X5 8 159 976 8 869 837 9 362 882 5,6% 7 Toyota Camry 2 877 854 3 170 914 3 318 424 4,7% 8 Volkswagen Polo 1 216 149 1 341 244 1 402 313 4,6% 9 Volkswagen Tiguan 2 810 582 2 983 634 3 096 314 3,8% 10 Kia Rio 1 304 306 1 472 016 1 522 492 3,4% 11 Mitsubishi Outlander 2 420 424 2 969 053 3 053 685 2,9% 12 Kia K5 2 485 452 2 700 309 2 776 057 2,8% 13 Toyota RAV4 3 167 915 3 344 379 3 426 246 2,4% 14 Skoda Rapid 1 313 262 1 361 771 1 393 065 2,3% 15 Renault Duster 1 506 161 1 696 871 1 730 202 2,0% 16 Mercedes-Benz E 4 244 304 4 689 403 4 771 814 1,8% 17 Nissan X-Trail 2 436 801 2 669 628 2 715 926 1,7% 18 Hyundai Creta 1 709 233 1 816 328 1 845 139 1,6% 19 Skoda Octavia 1 803 634 1 962 062 1 992 664 1,6% 20 Mazda CX-5 Читайте также: «Мы оказались в такой конкуренции, в которой не бывали давно» – автодилер о продаже премиальных авто в новой реальности ТАСС: правительство не поддержало снижение стоимости ОСАГО для российских машин 2 773 206 2 996 228 3 040 464 1,5%

Источник данных: компания Haraba