Новый сценический комплекс появился в Шелехове

Для города его приобрела компания РУСАЛ в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

Фото: Евгений Козырев

Сцена для проведения массовых мероприятий, а также павильон управления уже смонтированы сотрудниками МБУ «ФСК «Шелехов» на стадионе «Металлург».

«Теперь творческие коллективы города Шелехова и Шелеховского района смогут выступать на собственной сцене, а массовые мероприятия на стадионе «Металлург» можно проводить чаще. Отмечу, что раньше из бюджета города и завода на аренду такого оборудования для проведения праздников уходило немало средств», – Артём Фоминых, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Оборудование изготовила московская специализированная компания, размеры сцены 9 на 8,6 метров, монтаж занимает минимальное время и не требует специальной техники. Стоимость сценического комплекса 2,6 млн рублей. РУСАЛ системно оказывает благотворительную помощь городу Шелехову, это давняя традиция компании, которую заложил Олег Дерипаска.