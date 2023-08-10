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Тестовые транзакции с цифровым рублем проведут 15 августа

В них примут участие 13 российских банков, сообщает Банк России.

Тестирование операций с реальными цифровыми рублями начнется 15 августа. В пилоте примут участие 13 банков и ограниченный круг их клиентов.

На первом этапе пилотирования будут отработаны базовые операции: открытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы цифровых рублей между гражданами, простые автоплатежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду.

Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30-ти торговых точках, расположенных в 11 городах России.

Планируется, что до конца этого года список участников пилота будет расширен, как со стороны граждан, так и со стороны компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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