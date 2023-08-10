Каждый шестой курящий иркутянин поддерживает увеличение акцизов на сигареты

Минфин предложил увеличить на 30% акцизы на сигареты, стоимость пачки которых составляет более 200 рублей. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, поддерживают ли подобное предложение жители города. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

Идею увеличения налога поддерживают 49% иркутян, против высказался каждый третий (34%). Женщины поддерживают предложение Минфина чаще мужчин (54 и 43% соответственно). Уровень одобрения подобных антитабачных мер растет с увеличением уровня доходов опрошенных (43% среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. и 56% среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц). Больше всего же сторонников увеличения акцизов – среди некурящих (53%), а меньше всего – среди курильщиков (16%).

В Казахстане запретят продажу вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. За полный запрет реализации электронных сигарет в России сегодня выступают 67% экономически активных граждан. Чаще всего запрет поддерживают некурящие респонденты (75%). Среди курящих обычные сигареты сторонники запрета вейпов также составляют большинство (61%). Реже всего эту инициативу поддерживают владельцы электронных сигарет (15%).