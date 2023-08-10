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Цифровая оплата теснит наличку

Доля безналичных расчетов в розничном обороте в России превысила 81%, сообщают «Известия».

Сокращение использования наличных – общемировой тренд. За время пандемии использование бумажных денег в мире снизилось на 48%. В Швеции, например, доля наличных в обороте составляет около 3%, а в целом по ЕС – порядка 9%.

Как поясняет Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ, действия австралийских финансовых властей по снижению объема наличной денежной массы в экономике с помощью ограничения ее выдачи в банкоматах – это нетривиальный способ борьбы с инфляцией.

– Уменьшение объема денежного агрегата М2, который характеризует объем денежной массы вне банков, позволяет регулировать инфляцию. В условиях инфляции предложения, когда объем товаров и услуг в экономике серьезно превышает способность рынка их потребить, а именно такая ситуация наблюдается в Австралии и большинстве стран Запада, это позволит некоторым образом стабилизировать ситуацию, – предполагает эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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