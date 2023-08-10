Ключевая ставка может достигнуть двузначных значений

Регулятору придется пойти на повышение до 10-10,5% до конца года, рассказали эксперты «Известиям».

– Шансов на паузу действительно нет, – выразил общее мнение эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. – При этом с июльского заседания вводные по ставке еще ухудшились: инфляция ускорилась, а рубль продолжил обесцениваться, потеряв с этого момента почти 7%. При этом падение ОФЗ не останавливается и ценовой индекс RGBI (индекс гособлигаций РФ. – «Известия») подходит к минимумам октября прошлого года.

Другой вопрос – каким будет шаг увеличения ставки на следующем заседании совета директоров ЦБ? Большинство экспертов считают, что и в сентябре регулятор пойдет на повышение на 1 п.п., до 9,5% годовых. Двое экспертов, придерживаясь такого прогноза, допускают, что шаг может быть меньше – 0,5 п.п., если условия сложатся максимально благоприятно. Правда, сами же и оговариваются, что это маловероятно.

При этом, по мнению экспертов института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в случае ускорения динамики цен в августе по сравнению с июлем, дальнейшего ослабления курса и ухудшения инфляционных ожиданий не исключено, что мы увидим повышение на 1,5 п.п., до 10%.