Блогерство могут признать экономической деятельностью

В России работа блогеров может быть отнесена к экономической деятельности. Это следует из ответов Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой. С документами ознакомились «Известия».

Минцифры поддерживает инициативы и предложения, направленные на развитие медиаотрасли, в том числе сегмента информационных услуг, говорится в ответе ведомства депутату. А указанную инициативу целесообразно реализовать непосредственно с бизнес-сообществом с привлечением отраслевых объединений. Это позволит выработать наиболее эффективные подходы и принципы, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон, отмечается в письме министерства.

«Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)», – говорится в документе.