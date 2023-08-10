Средняя стоимость аренды элитных загородных коттеджей в Московском регионе выросла на 10%

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, по итогам I полугодия 2023 года средняя стоимость аренды элитных коттеджей Московского региона превысила 1,2 млн руб./мес. (+10% по сравнению с I полугодием 2022 года).

Самый распространенный бюджет аренды варьируется от 400 000 до 600 000 руб./мес., он ожидаемо пользовался большей популярностью у состоятельных арендаторов. При этом наиболее дорогие коттеджи предлагаются на Рублево-Успенском направлении, где средняя арендная ставка на конец июня составила 1,5 млн руб./мес.

Объем предложения на рынке высокобюджетной загородной аренды Московского региона (от 400 000 руб./мес.) за первые шесть месяцев 2023 года снизился на 4% относительно показателя аналогичного периода прошлого года. В свою очередь, по итогам июня квартальное снижение составило 15%.

Средняя стоимость аренды коттеджей в сегменте загородной элитной недвижимости превысило 1,2 млн руб./мес. (+10% по сравнению I полугодием 2022 года). В большей степени это связано с динамикой курсов валют, поскольку более трети (34%) всех предлагаемых к аренде домов в Московском регионе экспонируется в долларах или евро.

Наибольшее количество лотов предлагалось в бюджете от 400 000 до 600 000 руб./мес. (27% лотов), а также 600 000-800 000 руб./мес. и 1,5–3 млн руб. с долями 20% и 22% соответственно. Только 8% домов предлагалось по ставке более 3 млн руб./мес.

Средняя площадь элитного коттеджа, предлагаемого для аренды, по итогам I полугодия 2023 года составила 749 кв. м. Больше всего коттеджей, представленных на рынке высокобюджетной аренды, находится в диапазоне от 400 до 700 кв. м – 43% лотов. Пятая часть предложения приходится на дома площадью 700 – 1 000 кв. м и всего 8% имеют площадь более 1 500 кв. м. В целом это сопоставимо с итогами I полугодия прошлого года.

Традиционно основная доля предложения сосредоточена на Рублево-Успенском направлении (48% от всех предлагаемых в аренду коттеджей со ставкой от 400 000 руб./мес.). На Новорижском направлении расположено 35% лотов. На Киевское/Калужское и Минское направления приходится по 5% и 3% соответственно. Единичные предложения фиксируются и на других направлениях, суммарно на них приходится 9% лотов под аренду.

Самые дорогие коттеджи для аренды предлагаются на Рублево-Успенском направлении, где средняя ставка на конец I полугодия 2023 года составила 1,5 млн руб./мес., на втором месте по бюджету – Новорижское направление: здесь в среднем коттеджи предлагаются за 1,2 млн руб./мес.

Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group, отмечает, что с января по июнь включительно активность арендаторов традиционно оставалась высокой, при этом средняя ставка за прошедший период составила порядка 800 000 руб. в месяц, а средняя площадь арендованного коттеджа – 607 кв. м. Наибольшим спросом пользовались дома на Новорижском шоссе, где расположено 51% всех арендованных лотов, на втором месте – Рублево-Успенском направление с долей 33%. «Мы наблюдаем увеличение количества запросов на аренду со стороны россиян, которые возвращаются из других стран или планируют сделать это в обозримом будущем. Для них аренда снова становится оптимальным вариантом для проживания в комфортных условиях,» – добавляет эксперт.

Чаще всего арендаторы выбирали дома со ставкой аренды до 1 млн руб.: на диапазоны 400 000–600 000 руб./мес., 600 000–800 000 руб./мес. и 800 000–1 млн руб./мес. пришлось 29%, 25% и 24% сделок соответственно.