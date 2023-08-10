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Четырехдневку предложили ввести для многодетных родителей

Предложение может заработать, если часы, которые не доработают многодетные, будут субсидироваться за счет государства, полагают эксперты, опрошенные «Известиями».

Установить четырехдневную рабочую неделю для многодетных матерей и отцов предложили депутаты Госдумы от ЛДПР. Лидер фракции Леонид Слуцкий сообщил «Известиям», что этот законопроект направят на заключение в правительство 10 августа. Документ есть в распоряжении «Известий».

– В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырехдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято, – сказал он. – Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей. Очевидно, что для родителей, воспитывающих трех и более детей, наличие дополнительного свободного от работы времени – возможность уделить внимание каждому ребенку, его воспитанию, здоровью.

По словам депутата, согласно инициативе, сокращенная рабочая неделя будет распространяться на работников, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из них 14 лет. Как указано в пояснительной записке, принятие законопроекта приведет к улучшению демографической ситуации в России. Более того, депутаты предлагают сохранить для многодетных ту же зарплату, что получают сотрудники, которые работают пять дней в неделю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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