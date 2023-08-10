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Строительство школы началось на улице Ярославского в Иркутске

Учреждение рассчитано на 1550 мест. Об этом рассказали в мэрии.

Сейчас здесь забивают сваи, до конца года рассчитывают возвести каркасы трех блоков. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2025 году.

Новое учреждение будет состоять из девяти блоков. Помимо учебных классов, в нем разместят бассейн, спортивный и актовый залы, пищеблок и столовую, медицинский кабинет, библиотеку.

Школа станет центром притяжения для ребятишек микрорайона: в ней создадут условия для занятий творчеством, спортом, мастерские, в том числе по металлообработке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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