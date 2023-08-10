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57% выпускников не смогли поступить в нужный вуз из-за нехватки баллов ЕГЭ

28% выпускникам не хватило 1-3 баллов, столько же ребят не добрали 4-6 баллов. На долю тех, кто не смог поступить из-за нехватки 7 и более баллов, пришлось 44%. Такие результаты опроса родителей выпускников получила онлайн-школа английского языка Skyeng после запуска чат-бота «Skysmart AI ЕГЭ Эксперт», призванного подготовить к ЕГЭ и уравнять шансы старшеклассников на поступление в вуз.   

Каждый третий опрошенный родитель считает, что причиной недобора целевого количества баллов для поступления стал человеческий фактор при проверке работ.

Спецификатор ЕГЭ Федерального института педагогических измерений признает погрешность от 2-4 и более баллов в оценке итоговых работ выпускников разными экспертами. Например, расхождение в баллах допускается в спецификаторе по английскому языку, литературе, профильной математике. Таким образом, оценка ученика за ту часть ЕГЭ, которую проверяют вручную, зависит от компетенций эксперта. При этом, баллы за это же задание у другого ученика с таким же ответом могут отличаться. 

Skyeng выразил инициативу о применении своего чат-бота в системе оценивания ЕГЭ. 31% родителей отметили, что согласились бы на проверку выпускных итоговых работ с помощью технологий ИИ, если бы точность такой проверки была протестирована и соответствовала стандарту. Остальные же пока не готовы к таким переменам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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