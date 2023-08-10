Обновить фасад школы №15 планируют в Братске к 1 сентября

Капитальный ремонт фасада школы №15 в Братске продолжен. Также идет подготовка к благоустройству прилегающей территории. Завершить работы по лицевой части фасада и приведению в порядок пришкольной территории планируют к 1 сентября. Об этом во время прямой линии губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву сообщил мэр города Сергей Серебренников.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Напомним, в феврале этого года школа открылась после капитального ремонта. На работы по проекту «Развитие образования» направили 120 миллионов рублей. В школе заменили кровлю, инженерные сети, отремонтировали классы, мастерские, спортивные залы и подсобные помещения, купили новую мебель. Однако фасад здания, входная группа и прилегающая территория оставались несделанными.

На завершение работ из бюджета Иркутской области направлено 38 млн рублей. Работы возобновлены. В ближайшее время рабочие устранят трещины, фасад покроют свежей штукатуркой. Также заасфальтируют территорию, отремонтируют крыльцо.

Губернатор получил мэру проконтролировать качество выполнения работ.

Также во время прямой линии был поднят вопрос нехватки детских садов в Иркутском районе. Глава региона подтвердил, что проблема есть, территории активно развиваются, и мест не хватает. Однако работа в этом направлении продолжается: сейчас в Иркутском районе идут несколько крупных строек дошкольных учреждений. Так, в микрорайоне Березовом начались земляные работы по строительству детского сада на 490 мест, ведется строительство детского сада на 145 мест в Усть-Куде. Заключен контракт жизненного цикла на возведение детского сада на 240 мест в Маркова. В работе проектно-сметная документация на строительство детских садов в поселке Молодежном, селах Мамоны и Хомутово, деревне Столбова и в Карлуке. Кроме того, в Березовом в марте начали строить школу на 1550 мест.

Губернатор отметил, что при выборе площадки под строительство необходимо обращаться внимание на ее расположение.

– Новые детские сады необходимо строить в удобных, хорошо доступных местах для людей. Эти вопросы должны быть в центре внимания, – подчеркнул Игорь Кобзев.