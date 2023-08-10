Селезащитные сооружения смогут построить в Слюдянском районе благодаря поправкам в закон «Об охране озера Байкал»

Поправки в действующую редакцию федерального закона «Об охране озера Байкал» позволят построить селезащитные сооружения, чтобы обезопасить людей, проживающих в Слюдянском районе, а также Байкал – от попадания в озеро отходов БЦБК. Об этом во время прямой линии 9 августа рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Отвечая на вопрос жительницы Ольхонского района Татьяны, глава региона подчеркнул, что у жителей области сейчас много вопросов относительно обсуждаемых в Госдуме РФ поправках в закон.

– Изменения приняты в первом чтении, депутаты и общественность продолжают работать над ними, мы со своей стороны готовим обсуждения. Можно предложить сделать в законопроекте этапность работ, которые необходимо провести после окончательного принятия поправок. На первом этапе – восстановление селезащитных сооружений в Слюдянском районе. Для меня это вопрос принципиальный. Мы в этом году по Байкальску ощутили последствия селевых потоков, до сих пор их устраняем, – рассказал в эфире Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что необходимость строительства селезащитных сооружений в Слюдянском районе обусловлена как важностью обеспечения безопасности жизни и здоровья более трех тысяч жителей, проживающих в зоне высокой опасности схода селя, так и защиты экологии озера, безопасной эксплуатации двух федеральных трасс – автомобильной и железнодорожной.

– На Солзанском полигоне промышленных отходов БЦБК сейчас хранится около шести миллионов кубометров различных отходов и надшламовых вод. Нельзя допустить их попадания в Байкал, – сказал глава региона.

Также Игорь Кобзев акцентировал внимание слушателей прямой линии на то, что корректировка действующего закона носит временный характер – до 2030 года, и четко регламентирует разрешенные виды работ в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ). Так, благодаря новой редакции закона органы местного самоуправления смогут оформить права муниципальной собственности на участки под кладбища, там, где сегодня существуют проблемы с местами захоронений.

При этом все мероприятия, которые потребуют проведения вырубок в ЦЭЗ, будет сопровождать лесовосстановление в соотношении пять к одному.

– Считаю, что вопрос по поправкам в закон обсуждаем, не нужно политизировать эту тему. Мы два года шли к установлению границ населенных пунктов. Было трудно, люди стояли с плакатами, но мы нашли решение. Так и здесь – будем обсуждать каждое планируемое мероприятие индивидуально. Мы должны разрешить накопившиеся проблемы с безопасностью для жителей и экологии, – резюмировал губернатор.