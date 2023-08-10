Новости

Строительство филиала поликлиники городской клинической больницы №1 планируется в Иркутске

В Иркутске в границах улиц Ширямова – Дыбовского – Депутатская планируется построить филиал поликлиники городской клинической больницы №1. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии 9 августа.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава региона напомнил, что инициатива возведения филиала поликлиники была поддержана комитетом по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 2022 году во время мероприятий, посвященных 85-летию Иркутской области.

Министерство здравоохранения Иркутской области направило документы в Минздрав России для включения финансирования строительства этого объекта в государственную программу РФ «Развитие здравоохранения» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Выделение средств на строительство филиала поликлиники планируется в 2026-2027 годах.

Проектная документация разработана, сейчас она корректируется. Губернатор отметил, что строительство этого медицинского объекта в Иркутске крайне необходимо, так как сейчас к поликлинике прикреплено более 100 тысяч человек – это значительно больше расчетных показателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Проект «Байкальская слобода» в Тальцах представили на ярмарке инвестиционных проектов
«Чем сложнее задача – тем интереснее»,– Игорь Дружков, «Поли-Флоор Иркутск», о реновации отеля «Байкал»
Новая жизнь «Байкала». Легендарная гостиница в Листвянке открывается после реновации
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес