Строительство филиала поликлиники городской клинической больницы №1 планируется в Иркутске

В Иркутске в границах улиц Ширямова – Дыбовского – Депутатская планируется построить филиал поликлиники городской клинической больницы №1. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии 9 августа.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава региона напомнил, что инициатива возведения филиала поликлиники была поддержана комитетом по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 2022 году во время мероприятий, посвященных 85-летию Иркутской области.

Министерство здравоохранения Иркутской области направило документы в Минздрав России для включения финансирования строительства этого объекта в государственную программу РФ «Развитие здравоохранения» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Выделение средств на строительство филиала поликлиники планируется в 2026-2027 годах.

Проектная документация разработана, сейчас она корректируется. Губернатор отметил, что строительство этого медицинского объекта в Иркутске крайне необходимо, так как сейчас к поликлинике прикреплено более 100 тысяч человек – это значительно больше расчетных показателей.