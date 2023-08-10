В Иркутске ищут дизайнера – дрессировщика нейросетей

На портале по поиску работы и сотрудников SuperJob появилась вакансия для дизайнеров, которые готовы применить свои навыки в развитии профессии будущего. Успешному кандидату предстоит участвовать в разработке новых подходов к работе с визуалом, много экспериментировать и помогать искусственному интеллекту стать профессионалом в области дизайна. Вакансию разместила компания Яндекс.

Среди задач: экспериментальные исследования, создание дизайна с помощью нейросетей, а также подбор и отработка запросов, чтобы наладить идеальное человеко-машинное сотрудничество.

От соискателя ожидают опыт работы в дизайне более трех лет, интерес к новым технологиям и нейросетям, хорошие коммуникативные навыки и умение находить креативные решения. Опыт наставничества будет плюсом.

Работодатель предлагает удаленный формат работы, с занятостью от 20-ти часов в неделю. Оплата зависит от объёма и сложности выполненной работы.