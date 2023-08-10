Новости

В Иркутске ищут дизайнера – дрессировщика нейросетей

Читайте также:

Жители Иркутской области стали чаще искать работу
10 августа 2023
Названы самые востребованные специалисты в Иркутской области
9 августа 2023

На портале по поиску работы и сотрудников SuperJob появилась вакансия для дизайнеров, которые готовы применить свои навыки в развитии профессии будущего. Успешному кандидату предстоит участвовать в разработке новых подходов к работе с визуалом, много экспериментировать и помогать искусственному интеллекту стать профессионалом в области дизайна. Вакансию разместила компания Яндекс.

Среди задач: экспериментальные исследования, создание дизайна с помощью нейросетей, а также подбор и отработка запросов, чтобы наладить идеальное человеко-машинное сотрудничество.

От соискателя ожидают опыт работы в дизайне более трех лет, интерес к новым технологиям и нейросетям, хорошие коммуникативные навыки и умение находить креативные решения. Опыт наставничества будет плюсом.

Работодатель предлагает удаленный формат работы, с занятостью от 20-ти часов в неделю. Оплата зависит от объёма и сложности выполненной работы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (364)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Проект «Байкальская слобода» в Тальцах представили на ярмарке инвестиционных проектов
«Чем сложнее задача – тем интереснее»,– Игорь Дружков, «Поли-Флоор Иркутск», о реновации отеля «Байкал»
Новая жизнь «Байкала». Легендарная гостиница в Листвянке открывается после реновации
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес