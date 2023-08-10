Аэрофлот за семь месяцев увеличил пассажиропоток на 28%

Аэрофлот опубликовал операционные результаты компании за июль и семь месяцев 2023 г.

Общий объем перевозок в прошлом месяце составил 5,1 млн пассажиров, увеличившись на 5%, по сравнению с июлем 2022 г. При этом на внутренних линиях он составил 4,2 млн пассажиров, снизившись на 5,4% г/г., а на международных рейсах перевозки выросли вдвое, до 904,3 тыс. пассажиров.

Пассажирооборот компании увеличился на 11,1% г/г. Процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,2 п.п. г/г, до 90,6%. При этом на внутренних линиях он незначительно вырос — на 0,7 п.п., до 92,9%.

По итогам семи месяцев 2023 г. перевозка пассажиров группы выросла на 18,1% по сравнению с январем – июлем 2022 г.: +74,9% на международных линиях и +9,6% — на внутренних. Пассажирооборот увеличился на 27,4%, занятость пассажирских кресел — на 4,3 п.п., до 86,6%.

Эксперты обращают внимание, что цифры по международным перевозкам по-прежнему очень сильно отстают от допандемийных уровней.