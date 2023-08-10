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Доллар не сумел преодолеть отметку 98

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Решение ЦБ приостановить до конца года покупку иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила лишь ненадолго и чисто психологически поддержало рубль. Доллар торгуется на уровне 97,5 руб., евро –107,5 руб.

– Учитывая, что после возобновления бюджетного правила таких операций еще не было, и в целом их объем оставался относительно небольшим, вряд ли одна эта мера сумеет переломить устойчивую негативную тенденцию курса рубля без улучшения ситуации с дисбалансом на российском валютном рынке, – считают эксперты БКС Мир инвестиций.

Пока негативный настрой сохраняется из-за недостаточного предложения валюты и повышенного спроса на нее.

– Но подорожавшая в последние месяцы нефть должна хотя бы частично исправить это положение, – прогнозируют аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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