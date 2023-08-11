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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Эн+ на уровне а-(ru), изменив прогноз на «позитивный»

Изменение прогноза связано с положительной динамикой финансовых показателей энергетического сегмента Эн+, а также выплатой дивидендов со стороны «ОК РУСАЛ».

Энергетический сегмент компании по результатам 2022 года продемонстрировал рост выручки на 14,4%, а также рост FFO до чистых процентных платежей и налогов на 3%, снижение общего долга на 6,6% и улучшение позиции по ликвидности.

– Кредитный рейтинг компании Эн+ базируется на хорошей оценке качества активов и их не очень высокой диверсификации по объектам инвестиций. Низкая долговая нагрузка оказывает значительную поддержку финансовому риск-профилю Компании. Ограничивающим фактором является невысокий уровень обслуживания долга, – говорится в сообщении АКРА.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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