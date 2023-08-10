Проект «Байкальская слобода» в Тальцах представили на ярмарке инвестиционных проектов

О приоритетах Правительства Иркутской области в развитии туризма, перспективных площадках для создания туробъектов в рамках Байкальской ярмарки инвестиционных проектов рассказала руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.

Евгения Найдёнова, руководитель агентства по туризму Иркутской области

Фото: Андрей Фёдоров

– Туризм и инфраструктура тесно взаимосвязаны. Гости региона едут не только на Байкал, но все же основной турпоток направлен именно к берегам озера. Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым поставлена задача по организации придорожного сервиса по Байкальскому тракту, разработке концепций различных видов туризма. Сегодня мы применяем к вопросам развития туринфраструктуры кластерный подход: Южное Прибайкалье, Байкальский тракт и Листвянка, Большое Голоустное и Бугульдейка, Ольхон и Малое море – по всем этим направлениям идет комплексная работа, – отметила Евгения Найденова.

Отдельно руководитель агентства остановилась на реализуемом в Тальцах совместно с Корпорацией Туризм.РФ проекте «Байкальская слобода». На территории туристической агломерации планируется круглогодичный курорт, включающий гостиничные комплексы до 3500 номеров. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на создание инженерной и транспортной инфраструктуры выделяется финансирование.

– Развитие туризма в настоящее время включает создание обеспечивающей инфраструктуры, коллективных средств размещения, индустрии впечатлений, организацию питания и многое другое. Внимание важно уделять всем этим составляющим, – подчеркнула Евгений Найденова.

Евгения Найдёнова, руководитель агентства по туризму Иркутской области

Фото: Андрей Фёдоров

Байкальская ярмарка инвестиционных проектов прошла в Иркутске, в Центр «Мой бизнес», который действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На мероприятии представители турсферы познакомились с проектами, находящимися в стадии реализации.