Руслан Ситников: Наша задача – сделать четыре моногорода Иркутской области территорией активного развития

Правительство Российской Федерации расширило перечень видов экономической деятельности, доступных для инвесторов территорий опережающего социально-экономического развития – ТОР, созданных в моногородах. Соответствующее постановление разрабатывалось Минэкономразвития России совестно с экспертным сообществом, профильными ведомствами и регионами.

У резидентов ТОР открылись новые возможности для реализации проектов в сферах сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, текстильной промышленности, полиграфической деятельности, химической продукции, фармацевтики.

– Теперь более 1200 резидентов 89 ТОР в моногородах, где уже создано более 91 тысячи рабочих мест, смогут реализовывать проекты в любых сферах деятельности за исключением производства подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, страхования, аренды, лизинга, а также деятельности компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта, – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По словам замминистра, ранее для каждой территории опережающего развития действовал строго определённый перечень разрешённых видов деятельности.

Как подчеркнул Первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, в Иркутской области действуют четыре территории опережающего развития: это Усолье-Сибирское, Тулун, Черемхово и Саянск. На ТОР зарегистрировано 22 резидента, в том числе в Усолье-Сибирском – 10 резидентов, в Тулуне – шесть, в Черемхово – два, в Саянске – четыре. Для резидентов одной из ТОР – в Усолье-Сибирском – перечень разрешенных видов деятельности расширили еще в начале этого года.

– Распространить это решение на все ТОРы было логичным и долгожданным решением. Наша задача – сделать четыре моногорода территорией активного развития разнообразного бизнеса. И территория опережающего развития с ее льготными налоговыми ставками – один из основных инструментов реализации этой задачи, а принятые изменения помогут привлечь в нее еще больше новых резидентов, – прокомментировал Руслан Ситников.