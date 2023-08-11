Достижения иркутских ученых могут представить на Международной выставке «Россия»

Иркутский филиал Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в феврале 2024 года отпразднует 75-летие со дня основания.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В регионе состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею СО РАН и 300-летию российской науки. Вопросы подготовки к их проведению обсудили 10 августа на заседании под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Во встрече приняли участие представители иркутских научных организаций.

Директор Иркутского филиала СО РАН Игорь Бычков рассказал, что сформирован организационный комитет по подготовке к проведению праздничных мероприятий. Запланировано проведение серии научно-популярных лекций об истории и достижениях иркутских академических учреждений, подготовка научно-популярного фильма, издание буклета «75 лет академической науке Восточной Сибири» и коллективной монографии «Фундаментальные исследования в Восточной Сибири». В феврале будет организовано торжественное заседание координационного научного совета при губернаторе Иркутской области.

Глава региона предложил иркутскому научному сообществу принять участие в экспозиции Иркутской области, которая будет представлена на Международной выставке «Россия».

– Выставка «Россия» начнет работу в ноябре на ВДНХ. Иркутская область продемонстрирует там главные достижения последних лет. Мы по праву гордимся иркутской академической наукой, наши ученые вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие всей страны. В регионе работает 16 академических научных организаций, в которых трудится более 5000 человек. Важно продемонстрировать их успехи гостям экспозиции, – сказал Игорь Кобзев.

Также решено, что полный список торжественных юбилейных мероприятий должен быть подготовлен до 1 сентября, когда состоится заседание оргкомитета.