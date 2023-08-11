Инфляция в июле: рост цен из-за слабости рубля

В июле рост цен резко ускорился на фоне ослабления рубля (+0,63% м/м после +0,37% м/м в июне). Годовой уровень инфляции продолжил рост и превысил наши прогнозные ориентиры на конец месяца (4,3% г/г после 3,3% г/г в июне и прогноза на уровне 4%).

Оценки на основе недельной статистики, за первую неделю августа, показали стабилизацию инфляции (4,4% г/г на 08.08.23), за счет возобновления сезонного снижения цен на продукты питания и охлаждения инфляции в секторе услуг.

Наш прогноз инфляции на конец года без изменений (6,4% г/г). Однако «запас прочности» прогноза на исходе и при дальнейшем ослаблении рубля ориентиры на конец года могут стать выше прогноза ЦБ (5-6,5% на конец 2023 г.). Следом последует повышение прогноза по предельному уровню ключевой ставки (сейчас 10% на конец года). В таких условиях ЦБ продолжит решительно и быстро повышать ключевую ставку. Ждем ее повышения в сентябре не менее чем на 100 б.п. (до 9,5%).

В июле новым драйвером инфляции стал рост цен на непродовольственные товары. Мы ждали усиления инфляции в сегменте, однако чрезмерно сильное ослабление рубля привело к более быстрому росту цен. Негативный эффект был усилен планами Минфина по снижению топливного демпфера для нефтяников, что привело к росту цен на нефтепродукты.

Наш базовый прогноз предполагает стабилизацию курса рубля в диапазоне 95-100 руб. за доллар. Это позволит ограничить скорость роста цен в непродовольственном сегменте и снизить темпы роста общего индекса цен (повышенный рост цен на непрод. товары, вероятно, сохранится до конца года).

Вторым значимым негативным проинфляционным фактором июля стало прекращение сезонного снижения цен на продукты питания, вместо которого был зафиксирован неожиданный рост цен. Причиной также стал курс рубля, ослабление которого привело к быстрому повышению цен на импортные продукты питания (в первую очередь, фрукты и овощи).

Тем не менее, к концу июля основной эффект от ослабления рубля был отыгран, а сезонное снижение цен на продукты питания из-за нового урожая стало оказывать более выраженное влияние. Последнюю неделю июля и в первую неделю августа статистикой снова был зафиксирован отрицательный индекс изменения цен на продукты питания.

Теоретически сезонное снижение цен на продукты питания может продолжиться до конца сентября. Однако для реализации такого сценария необходимо два условия: курсовая стабилизация и хороший с/х урожай.

Что касается цен на услуги населению, то в июле они приятно удивили. С середины месяца началось охлаждение ценовой динамики в секторе. По всей видимости, высокий рост цен вызвал сокращение спроса (об этом свидетельствовали итоги июльского опроса по индексу PMI – деловой активности в секторе услуг). Наиболее сильно в июле подешевела стоимость ж/д билетов на поезда дальнего следования, а также туры в Юго-Восточную Азию и на черноморское побережье РФ. Недельная статистика показала заметное снижение цен на авиаперелеты в последнюю неделю июля и первую неделю августа.

В краткосрочной перспективе не исключаем продолжение тренда на фоне завершения отпускного сезона, но при условии стабилизации курса рубля.

Еще одним важным обнадеживающим сигналом июльской статистики стали признаки стабилизации базовой инфляции. Третий месяц подряд она остается на высоком уровне. Однако усиление месячного роста базовых цен прекратилось (0,53% м/м в июле после 0,49% м/м в июне и 0,52% м/м в мае), несмотря на сильное ослабление рубля. Кроме того, годовой уровень базовой инфляции стал отставать от общего индекса потребительских цен.

Часть оценок очищенной от сезонности и аннуализированной базовой инфляции также указывают на стабилизацию ситуации, что формирует условия для разворота тренда при результативности антиинфляционных мер Банка России.

Вывод

Инфляция пока остается вблизи нашего прогнозного тренда. Кроме того, появились сигналы, указывающие на стабилизацию ценовой ситуации в 2-х из 3-х товарных групп. Оснований корректировать прогноз инфляции на данный момент нет (ждем 6,4% г/г на конец 2023 года).

Однако ситуация довольно неустойчивая на фоне высоких рисков дальнейшего ослабления курса рубля.

В этих обстоятельствах Банк России продолжит решительно и быстро повышать ключевую ставку. Ждем ее повышения в сентябре не менее чем на 100 б.п. (до 9,5%). Прогноз предела повышения ключевой ставки пока не меняем (10% на конец текущего года), однако риски пересмотра оценок вверх есть и они достаточно значимы.