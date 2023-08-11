Эмоциональное состояние работников Иркутской области улучшается

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как работники Приангарья оценивают свое эмоциональное состояние и что считают главной причиной стрессов на работе.

37% опрошенных работников из Иркутской области оценили свое эмоциональное состояние на четыре и пять баллов (из них – 31% на «четыре», 6% - на «пять»), еще 32% поставили тройки, а 31% – двойки и единицы. Результаты говорят о том, что пока большинство опрошенных все-таки не избавились от чувства тревоги. В целом по России оценки выглядят так: 4 и 5 – 35%, 3 – 31%, а 1 и 2 – 34%

При этом, тренд на улучшение эмоционального состояния очевиден: по сравнению с результатами подобного опроса в 2022 году доля положительных оценок вросла на 5%, а отрицательных – уменьшилась на 8%.

Сейчас больше всего высоких оценок (4 и 5) своему эмоциональному состоянию поставили представители высшего и среднего менеджмента (47%), кадры из сферы образования и науки (43%), а также водители и строители (по 42%). Среди тех, кто, наоборот, испытывает больше всего негатива (оценки 1 и 2) лидируют специалисты по стратегиям, инвестициям и консалтингу (42%), ИТ- и HR-специалисты (по 40%).

В целом, уровень свой тревожности 68% работников Иркутской области определили в диапазоне 0-6 баллов из десяти возможных (63%), на 7-8 баллов стрессы переживают 24% респондентов, а 7% оценили их на максимальные 9-10 баллов. Среди последних чаще всего встречаются строители (25%).

Главной причиной тревожности и стрессов на работе иркутяне считают неуверенность в завтрашнем дне (46%), 35% винят в этом свое руководство, 27% - атмосферу в коллективе, 24% – личные проблемы или новости/социально-политический контекст, 22% – крупные перемены в жизни, 21% – объем работы, 14% – сроки выполнения задач, 9% - график работы, а 1% считают, что их стрессы увеличивает удаленная работа.

Среди тех специалистов, кто чаще всего испытывает тревожность из-за неуверенности в завтрашнем дне больше всего оказалось ИТ-специалистов (57%), руководители чаще всего становятся причиной стрессов для маркетологов (47%), а большой объем работы – для сотрудников из сферы производства (24%).