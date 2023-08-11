Ставки по ипотеке подняли 8 из 13 крупнейших российских банков

В их числе «Сбер», ВТБ, «Открытие», Росбанк. Проценты увеличены на 0,5-1 п.п., до диапазона 10-12% годовых. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

С 24 июля по 9 августа большинство российских системно значимых кредитных организаций (восемь из 13) подняли ставки по ипотеке, рассказали «Известиям» в «Сравни». В их числе – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, «Открытие». Как заявили в маркетплейсе, в МКБ планируют увеличить проценты до конца недели. При этом не ухудшили условия по жилищным ссудам «Юникредит», «Тинькофф», ПСБ, РСХБ.

Из числа топ-30 участников рынка ставки на жилищные кредиты в сторону увеличения скорректировали в банке «ДОМ.РФ», крымском РНКБ, «Уралсибе» и МТС Банке, добавили в «Сравни». Удорожание таких займов наблюдается и в региональных финучреждениях, например в ТКБ, «Кубань кредите», Татсоцбанке, Севергазбанке и других.

По данным маркетплейса, за это время ставки на ипотечные кредиты на рынке выросли в диапазоне 0,5–1 п.п. Повышение касалось в основном классических предложений, уточнил руководитель направления «Ипотека» Дмитрий Сафронов. По его словам, по льготным программам были незначительные изменения в ту или другую сторону или проценты не менялись. Причиной такой коррекции стало повышение ключевой в конце июля впервые с сентября прошлого года сразу на 1 п.п., до 8,5%, пояснил он.