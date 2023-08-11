Смартфоны на «Авроре» начали поступать в госучреждения

Несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации, сообщили источники «Известий» в госорганах и в верхней палате парламента.

Российские чиновники и законодатели начали получать смартфоны под управлением операционной системы «Аврора» – пока речь идет о тестировании таких девайсов, рассказал источник в одном из госорганов. В частности, в Совет Федерации поставлено несколько десятков таких аппаратов с возможностью увеличения количества в случае успеха эксперимента, отметил он.

В тестировании задействованы устройства нескольких российских брендов, добавил собеседник «Известий». Среди производителей он назвал компанию «Аквариус» (принадлежит организации «Смарт текнолоджис», которой владеет группа российских физлиц). Издание направило запрос представителям вендора.

– На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач, – полагает собеседник «Известий».

Источник в верхней палате парламента подтвердил начало тестирования таких гаджетов.