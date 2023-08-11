Что мешает Ольхону стать туристической меккой?

Ольхон должен стать меккой для туристов, но пока остров не готов к высокому турпотоку. Здесь встают ребром вопросы антропогенной нагрузки, средств передвижения и размещения. О том, как правительство региона работает со сложившейся ситуацией, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии в эфире ИГТРК.

Турпоток ограничивает инфраструктура

– Сегодня нужно найти золотую середину, которая должна удовлетворять возможности посещения, и второе – сделать так, чтобы посещения острова имели определенную нормированность. Международный опыт показывает, что во многих других странах, если это священное место, вводятся ограничения, – отметил губернатор.

В целом, губернатор отметил хаотичность туристического потока. Тем не менее пока регион нормировать турпоток на Ольхон не собирается, но его искусственно сдерживают суда и причальная инфраструктура.

Авиаперевозки под вопросом

Губернатор отметил, что за счет субсидирования доступность авиаперевозок в Бурятии, входящей в ДФО, сейчас выше, чем в Иркутской области.

– Мы готовы организовывать авиаперелёты на Ольхон, но при отсутствии субсидирования стоимость билета Иркутск-Хужир будет составлять 12 тыс. рублей. Если же субсидировать рейсы из регионального бюджета, то встаёт вопрос – кому? Жителям Ольхона, жителям Иркутской области или туристам, приезжающим в регион?

Парковки и еще один паром

Министр транспорта Приангарья Максим Лобанов, который подключился к прямой линии, признался, что сейчас переправа на Ольхон напоминает «бутылочное горлышко», но власти региона ищут решение проблемы. Так, при создании электронной очереди на паром первоочередным моментом стала перехватывающая парковка, где стояли бы авто. Таким образом, очередь будет санкционирована и размещена в одном месте с санзонами и зонами питания.

– Координаты участков уже определили. Первый – не доезжая Сахюрты, если брать материковую часть. Второй – на 500 мест – уже разместят на острове, – сообщил Максим Лобанов.

Он добавил, что помимо этого, власти работают над запуском нового парома большей вместимости.