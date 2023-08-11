Мошенники создают приложения для «проверки» смартфонов на уязвимость

ВТБ сообщает об очередной опасной мошеннической схеме: злоумышленники звонят клиентам, представляются «специалистами технической поддержки» и предлагают установить на смартфон «официальное» приложение банка для проверки устройства и поиска уязвимостей. Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали самостоятельно разрабатывать подобные программы. После установки такого приложения они получают удаленный доступ к смартфону и пытаются вывести деньги из онлайн-банка.

На первом этапе мошенники под видом специалистов из технической поддержки банка связываются с клиентом. Звонки совершаются по любому каналу связи, но преимущественно - в мессенджерах. Для убедительности используется логотип банка или подпись «Тех. поддержка». Клиенту сообщают, что в личном кабинете его банковского приложения заметили новые подключенные устройства или мошеннические операции. Далее ему предлагают скачать якобы «сертифицированное приложение» банка для проверки телефона на уязвимости, присылают ссылку на фишинговый сайт с подробной инструкцией, которая объясняет, как установить приложение.

После установки пользователю предлагают запустить новую программу, сообщить «оператору» идентификационный номер (который является кодом доступа) и открыть свой мобильный банк. Таким образом, мошенники получают удаленный доступ к устройству, обладают полной конфиденциальной информацией и данными онлайн-банка, после чего начинают попытки похищения средств. Приложение, которое просят установить мошенники, является программой удаленного управления для телефонов на Android.

Мошенники используют звонки через мессенджеры, поскольку они бесплатны, их можно автоматизировать для массированных атак, а также есть возможность скрыть номер телефона и показывать название организации или логотип.

«Ежемесячно пользователи ВТБ получают в среднем около полумиллиона звонков от мошенников и сообщают о них в банк. Это позволяет нам оперативно фиксировать изменения в схемах и предупреждать об этом клиентов. В основном звонки совершаются через мессенджеры, сегодня таким образом проходит каждый пятый вызов, при этом злоумышленники все время меняют способ обмана. Если раньше для получения удаленного доступа "жертве" предлагали перейти в магазины приложений и скачать стороннюю программу, то сегодня мошенники научились создавать отдельные сайты и разрабатывать фейковые приложения «техподдержки», мимикрирующие под сервисы банков. Реальные сотрудники никогда не попросят установить себе на смартфон какие-либо дополнительные приложения для проверки устройства, мы настоятельно просим клиентов не доверять таким "специалистам", не устанавливать подозрительные приложения на смартфоны. Если возникли любые сомнения, просим перезванивать в контакт-центр банка или обращаться в офисы – это поможет сохранить ваши средства», – комментирует Дмитрий Романов, начальник отдела качества процессов цифровых каналов департамента цифрового бизнеса ВТБ.

ВТБ напоминает, что о подозрительных звонках и ссылках клиенты всегда могут оперативно уведомлять через чат-бот банка – все подобные заявки обрабатываются специалистами ВТБ, а мошеннические номера телефонов и фишинговые ссылки блокируются.