Жители Приангарья оформили в ВТБ автокредитов в 2,6 раза больше, чем в прошлом году

Клиенты ВТБ в Иркутской области за 7 месяцев оформили автокредиты на общую сумму более одного миллиарда рублей. Объем кредитования превысил аналогичный показатель прошлого года в 2,6 раза.

Ежемесячный объем выданных кредитов на покупку автомобилей растет. В целом, с января по июль объем продаж автокредитов ВТБ вырос в 2,6 раза по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. В июле банк предоставил жителям региона более 230 млн рублей. Суммарный объем выдач за этот период составил более 1 млрд рублей.

«Жители Иркутской области вернулись к реализации своих планов, в том числе по покупке автомобилей. Это стало возможным благодаря новым возможностям: все больше становится пунктов оформления кредитов на автомобили с пробегом, требования к приобретаемым авто тоже упрощены – оформить в кредит покупку можно на авто, начиная с 2003 года выпуска. Появился новый инструмент получения наличных для покупки машины, такой займ можно оформить в любом офисе банка. Все это, а также рост предложения китайских брендов способствует росту объемов автокредитования», - прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

В целом по России по итогам 7 месяцев текущего года объем продаж автокредитов на рынке уже превысил 750 млрд рублей. Доля ВТБ на рынке также поступательно растет: за семь месяцев банк выдал 88 млрд рублей автокредитов, а по итогам года превысит уровень в 200 млрд рублей. Факторами опережающего роста являются отложенный спрос, расширение доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укрепление позиций отечественного автопрома и активное развитие китайских брендов на российском рынке.