Альфа-Банк выплатит по миллиону рублей за рекомендацию и открытие счета для бизнеса

Предприниматели смогут получить миллион рублей за рекомендацию открыть счет для бизнеса друзьям, а друзья – за то, что просто откроют счет.

– Для участия в розыгрыше действующим клиентам Альфа-Банка необходимо отправить персональную ссылку-приглашение для открытия счёта для бизнеса друзьям, партнёрам и контрагентам через приложение Альфа-Бизнес или интернет-банк Альфа-Бизнес, – говорится в сообщении банка.

Другу нужно пройти по полученной ссылке, подать заявку и открыть счет до 31 августа 2023 года, выбрав тариф. Каждый друг, который станет клиентом банка по рекомендации клиента, будет участвовать в розыгрыше миллиона рублей. Если победит друг, то приглашающий тоже получит миллион рублей. Чем больше друзей примет участие, тем выше шансы на победу. Результаты будут объявлены в ноябре.

«Мы всегда делаем так, чтобы предпринимателям было интересно работать с нами. Предлагаем удобные, выгодные, современные и эффективные решения. А сейчас мы решили поддержать их финансово дополнительно. И главное, чтобы принять участие в розыгрыше не нужны дополнительные действия – можно просто быть предпринимателем и поделиться ссылкой с друзьями», – рассказала Ирина Пономарева.