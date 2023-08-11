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Альфа-Банк и правительство Москвы интегрировали Alfa ID в сеть городских порталов

Теперь клиенты Альфа-Банка могут мгновенно авторизоваться на портале mos.ru и пользоваться всеми услугами и сервисами без пароля благодаря Alfa ID.

Пользователи Alfa ID могут в несколько кликов на mos.ru записать детей в детский сад, оплатить парковку или ЖКХ, записать питомца на прививку и даже забронировать книгу в городской библиотеке.

А еще авторизация через Alfa ID автоматически повышает статус учетной записи до «полной». Этот статус поможет получить доступ к полному перечню городских услуг и сервисов.

C Alfa ID можно легко заходить в другие приложения и сервисы города Москвы — «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», «Московский транспорт», «Парковки России», «Активный гражданин», «Электронный дом» и другие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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