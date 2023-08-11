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Банк Солидарность обновил мобильное приложение

Банк Солидарность сообщил о новых возможностях мобильного приложения «Солидарность онлайн».

– Теперь для всех карт доступна смена ПИН-кода. Вы можете посмотреть реквизиты карты: номер, срок действия, CVC-код, имя и фамилию держателя карты, – говорится в сообщении банка.

Также банк запустил выпуск виртуальной карты UnionPay с бесплатным обслуживанием. Виртуальная карта — аналог обычной дебетовой карты, которая выпускается без пластикового носителя.
Банк предлагает обновить приложение на телефонах ОС Android на сайте Банка. или через RuStore.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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