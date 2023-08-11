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Дальневосточный банк сообщил о скидке на подписку на Яндекс 360 для держателей карт

Для клиентов Дальневосточного банка-обладателей карт платёжной системы «Мир» предусмотрена значительная скидка на подписку на Яндекс 360.

– Приобретайте подписку на сервис до 30 сентября 2023 и получите 30% скидку по промокоду, – говорится в сообщении банка. – Для получения промокода нажмите на кнопку «Получить подарок». Ваш промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru и в приложении «Привет, Мир!» в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 30 сентября 2023, а активировать – до 31 октября 2023. Перейдите на сайт Яндекс 360, зарегистрируйтесь или войдите в ваш аккаунт, ознакомьтесь с тарифами и нажмите на кнопку «У меня есть промокод». Введите его в появившемся окне и оплатите выбранный тариф картой «Мир» со скидкой 30%.

Промокод действует только один раз.  Правила акции – по  ссылке

*Яндекс 360 – это виртуальное рабочее пространство для решения повседневных задач, которое включает в себя персональные сервисы, например – почту, диск, телемост, календарь и многое другое.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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