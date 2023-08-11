Россельхозбанк запускает конкурс запатентованных изобретений в индустрии рыбного хозяйства

Россельхозбанк в партнерстве с вузами России и крупными игроками рыбохозяйственного комплекса открывает прием заявок на конкурс научных изобретений в рыбопромышленных инновациях, оформленных патентами. Конкурс пройдет с 14 августа 2023 по 9 ноября 2023 года.

Принять участие в конкурсе инновационных рыбопромышленных изобретений приглашаются патентодержатели разных категорий от студентов и аспирантов высших учебных заведений России до сотрудников лабораторий и НИИ. При поддержке Россельхозбанка и партнеров конкурса участники, запатентовавшие технологические решения в рыбопромышленной индустрии, получат возможность превратить результат научных исследований в готовый к первой продаже коммерческий продукт, а также получить консультацию партнеров по коммерциализации. Лучшие изобретения, завоевавшие интерес корпоративных партнеров конкурса, могут получить шанс на пилотирование своих решений с ведущими игроками отрасли.

Прием заявок на конкурс будет открыт 14 августа на платформе «РСХБ в Цифре». Для подачи заявки патентодержатель должен будет внести данные о патенте и самом изобретении и пройти первичную проверку. Эксперты РСХБ и партнеры отберут наиболее перспективные изобретения и окажут поддержку в проработке продукта для презентации в время демо-дня. В финале конкурса участники выступят на презентационной сессии, где расскажут о своих продуктах и достижениях ключевым игрокам рынка.

«Конкурс изобретений, организованный Россельхозбанком, - отличная возможность для студентов и молодых ученых проявить себя и сделать первый шаг к коммерциализации своих исследований. В рамках конкурса мы взяли фокус именно на инновации в рыбном хозяйстве – фиштех, чтобы стимулировать развитие этого молодого, но невероятно перспективного направления», — отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Победители конкурса будут размещены на витрине патентов РСХБ и приглашены на встречу закрытого АгроИнвест Клуба, организованного при поддержке Россельхозбанка. Клуб представляет собой закрытое сообщество из более чем 120 опытных инвесторов, представителей агрохолдингов, венчурных фондов, крупных компаний, которые видят новые бизнес-возможности в агротехнологиях и готовы активно поддерживать рост самых перспективных стартапов. Приглашенные участники смогут представить свои решения на питч-сессии, заявить о себе и получить возможность привлечь инвестиции на реализацию своего проекта.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 5 сентября. Даты проведения конкурса - с 14 августа 2023 по 9 ноября 2023 года. Подать заявку можно на сайте