Игорь Кобзев: Заинтересованность жителей Иркутской области в развитии территорий стремительно растёт

Некоммерческому сектору и развитию территориального общественного самоуправления посвящен второй день работы форума «Земля Иркутская». В рамках пленарного заседания чествовали председателей ТОС Иркутской области, обсуждали стратегию этого общественного движения. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Активность жителей Иркутской области и их заинтересованность в развитии территорий в последние годы стремительно растёт. В 33 муниципальных образованиях региона уже работают 670 ТОС, которые выстраивают эффективное сотрудничество между населением и органами власти. Жители региона убеждаются в важности работы общественных самоуправлений и понимают, что решение проблем местного значения во многом зависит от них самих, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как отметила в рамках заседания начальник управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, движение ТОС в Иркутской области крепнет, профессионализируется и развивается.

– Реализация «Стратегии развития ТОС Иркутской области до 2030 года» определит конкретные цели и задачи работы органов местного самоуправления и ТОС, поспособствует более активному включению жителей в решение различных вопросов, даст четкое понимание, как можно и нужно выстраивать работу ТОС на всех уровнях: во дворе и на конкретной улице, в отдельном муниципалитете и в Приангарье в целом. Уверена, что главным результатом реализации стратегии станет устойчивое и эффективное развитие территорий и значительное повышение качества жизни людей в Иркутской области, – сказала Ольга Куриленкова.

В своем докладе «НКО – ключевая точка роста в развитии Иркутской области» она также сообщила, что на сегодня в регионе зарегистрировано более 3,6 тысячи некоммерческих организаций.

– В Иркутской области планомерно ведется работа по поддержке НКО, оказывается содействие общественным инициативам со стороны региональной и муниципальной власти. В 2023 году в рамках госпрограммы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области предусмотрено более 100 млн рублей, – сказала Ольга Куриленкова.

Также она обратила внимание на то, что ежегодно на проведение Конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» из регионального бюджета выделяется 30 млн рублей. В рамках софинансирования Фондом президентских грантов дополнительно выделены еще 30 млн рублей. Победителями конкурса «Губернское собрание общественности Иркутской области» в текущем году стали 96 организаций, максимальный размер субсидии составил 800 тысяч рублей.

Кроме того, в 2023 году впервые проводится конкурс на предоставление субсидии из областного бюджета СОНКО в целях оплаты отдельных расходов за помещение. В его рамках поддержку получили 35 некоммерческих организаций, общая сумма финансирования – 5,9 млн рублей. Средства будут направлены НКО на оплату аренды помещений, коммунальных услуг, связи и Интернета.

Губернатор Иркутской области подчеркнул, что представители некоммерческого сектора сегодня оказываются первыми в решении общенациональных, гражданских задач.

– В условиях специальной военной операции НКО и активисты общественных самоуправлений региона оказывают посильную помощь нашим защитникам и их семьям. Благодарю вас за неравнодушие и чуткость, активную гражданскую позицию. Уверен, что ваша дальнейшая работа на благо жителей Иркутской области будет плодотворной и успешной, – сказал Игорь Кобзев.