Заинтересованным в здоровом питании иркутянам будут полезны сервисы Своё от Россельхозбанка

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова приняла участие в ежегодном мероприятии для клиентов сферы HoReCa, которое состоялось на площадке Арт-завода «Доренберг» в Иркутске.

Мероприятие «Еда и Атмосфера» – традиционное и значимое событие для работников индустрии HoReCa, в этом году на площадке собрались представители компаний Иркутска, Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия. Представители регионального филиала Россельхозбанка познакомили участников выставки с продуктами банка и приняли участие в обсуждении наиболее актуальных тем для рестораторов, владельцев специализированного бизнеса, работников индустрии производства продуктов питания и приверженцев здорового питания.

Мероприятие, организованное крупнейшим поставщиком продуктов в рестораны, кафе и гостиницы – компанией «Пятая Армия», прошло в формате нетворкинга и состояло из нескольких блоков. В выставочном павильоне была предусмотрена демонстрация и дегустация продукции от ведущих производителей продуктов питания, продемонстрировано оборудование для ресторанного бизнеса, здесь же можно было узнать об услугах, призванных повысить результативность и имиджевую эффективность работы в сфере HoReCa.

Кроме этого, в рамках обширной деловой программы выставки состоялись круглые столы, посвящённые различным инструментам развития бизнеса. Директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова в качестве эксперта выступила на площадке круглого стола с темой о возможностях цифровой экосистемы банка Своё.

«Наш банк активно взаимодействует с фермерами региона, это не только теоретическая, официальная и финансовая работа. Мы выезжаем на предприятия, посещаем производство и фермерские хозяйства наших клиентов, и все актуальные проблемы аграриев знаем не понаслышке. Одной из которых является сбыт продукции. Несмотря на то, что иркутяне заинтересованы в здоровом питании и с каждым годом интерес к местным продуктам растет, трудности фермера в реализации экологически чистой, местной продукции актуальны в регионе. Россельхозбанк активно работает в направлении популяризации фермерской продукции, и один из основных инструментов на сегодня – цифровая платформа Своё, которая позволяет получить помощь в ведении бизнеса, приобрести специализированную технику, пройти обучение – сейчас на площадке 7 сервисов, которые помогают не только аграриям. В том числе для помощи фермерам и покупателям, а ими могут быть и рестораторы, и отельеры, все те организации, которые заинтересованы в качестве и высоком уровне продукции», - рассказала Наталья Баркова.

Также слушатели смогли узнать о нюансах создания атмосферного интерьера от Екатерины Плотниковой – профессионала дизайнерского сообщества, участника топ 200 лучших дизайнеров России 200 BEST IN RUSSIA ELLE DECORATION, историю успеха и креативные практики одного из лучших ресторанов Сибири по версии федеральной премии – «0,75 please», своими секретами поделился шеф-повар ресторана Александр Спиридонов.

На отдельной площадке состоялись мастер-классы от именитых шеф-поваров региона, где они поделились умением приготовления необычных блюд.

Одна из основных целей выставки - поиск новых потребителей, укрепление партнерских отношений и расширение рынка сбыта, обмен информацией, опытом, ресурсами и возможностями.