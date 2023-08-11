Выпускник акселератора Sber500 привлёк 1,5 млн долларов инвестиций

Команда ROSMED (ООО «РСМИ») — выпускник 3-го набора акселератора Sber 500 — закрыла раунд А в размере 1,5 млн долларов США от международной инвестиционной компании.

Эти средства позволили стартапу открыть офисы в Казахстане и Израиле, получить новые контракты и запустить международный бренд One Health. В 2023–2024 годах компания также планирует выйти на рынки других стран и привлечь дополнительные инвестиции в раунде В.

Наталья Магидей, управляющий директор по работе со стартапами Сбербанка:

«Успех выпускников Sber500 важен для нас, ведь он показывает, что программа, нацеленная на поступательное развитие стартапов, эффективна. Мы поздравляем команду ROSMED с очередным достижением и желаем компании дальнейшего роста как внутри страны, так и на международной арене. Для меня это всегда радость и гордость — наблюдать, как стартап динамично проходит последующие стадии развития, реализует свой потенциал и превращается в зрелую компанию, которая начинает оказывать существенное влияние на рынок в своей сфере».

Медицинская онлайн-платформа ROSMED.INFO на основе искусственного интеллекта создана для сбора и анализа медицинской информации. Платформа содержит регистры пациентов, программы лабораторной диагностики с доступом к результатам анализов в режиме реального времени, социальную сеть, связывающую врачей и пациентов. К платформе уже подключено более 6000 врачей из 1000+ медицинских учреждений со всей России.

Компания ROSMED — один из финалистов Sber500 и грантополучатель Фонда содействия инновациям. Полученные в А-раунде инвестиции были направлены на создание Системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), которая интегрирована в медицинскую экосистему и помогает врачам принимать верные решения по таким терапевтическим направлениям, как атопический дерматит, рассеянный склероз, глухота, а также прогнозировать эффективность метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) ещё до его выполнения.

Акселератор Sber500 стартовал в 2018 году. Он основан на синергии масштаба Сбера, а также опыта зарубежных предпринимателей и экспертов. Состоялось уже три волны акселератора, по итогам которых 80 стартапов-участников привлекли более 2,8 млрд рублей инвестиций и заключили свыше 6 тысяч контрактов.