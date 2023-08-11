351 особняк есть в Подмосковье с арендой дороже 1 млн рублей в месяц

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали рынок аренды особняков в Московской области.

В августе 2023 года в Московской области в сегменте аренде предлагается 2613 домов. С января нынешнего года объём предложения сократился на 28,84%. В абсолютных цифрах снижение составило 1059 объектов.

Несмотря на снижение, в сегменте объектов со ставкой от 1 млн рублей в месяц число объектов в экспозиции, наоборот, увеличилось. На данный момент в Подмосковье с такой ставкой предлагается 351 объект. С начала года объём предложения увеличился на 5,72% или на 19 единиц.

Также рост числа объектов был отмечен в сегменте частных домов со ставкой за объект более 2 млн рублей в месяц. Сейчас в этой категории сдаётся 101 объект. С января 2023 года объём предложения вырос на 18,82% или на 16 лотов.

В августе 2023 года самый дорогой особняк в Московской области сдаётся за 9,8 млн рублей в месяц. Этот арендный бюджет позволит снять особняк площадью почти 1,4 тыс. кв. м. и прилагающийся к нему участок площадью 50 соток. Объект располагается на Рублево-Успенском шоссе, в 9 км от МКАД, в коттеджном посёлке Жуковка 21.