Идею базового безусловного дохода поддерживает каждый второй житель Иркутска

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, хотели бы жители Иркутска получать базовый безусловный доход. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

50% респондентов считают, что в России следует ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства: «Базовые потребности человека должны быть удовлетворены, чтобы у него была возможность заниматься тем, чем хотелось бы, и развиваться»; «Наша страна богата ресурсами, являющимися достоянием нации, поэтому и дивиденды должна получать целая нация, а не определённые люди». Против подобной идеи высказались 14% жителей Иркутска: «Это развращает»; «Работать надо, а не потакать лентяям»; «Ускорится инфляция».

Сторонников базового безусловного дохода среди мужчин больше, чем среди женщин (54 и 47% соответственно). Горожанам в возрасте от 35 до 44 лет идея нравится больше, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше (53%). Хотели бы получать выплату 6 из 10 граждан с доходом от 30 до 50 тыс. руб. в месяц.

Средние запросы к размеру ежемесячной выплаты за два года увеличились с 30 100 до 33 400 руб. Пожелания отличаются по городам: например, в Новосибирске пожелания составляют 30 700 руб. в месяц, в Красноярске – 36 100, а в Омске – 31 200 руб.