Россияне увлеклись стилем барбикор

В России после мировой премьеры популярного фильма «Барби» набирает обороты новый тренд – одеваться в стиле популярной куклы-героини кинокартины.

Особенностью стиля, получившего название barbiecore (барбикор), стало преобладание розового цвета. Так, интерес к барбикору в июле 2023 года вырос на целых 5 078% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 447% в июле относительно июня этого же года. К такому выводу пришли аналитики сервиса Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital), проанализировав поисковые запросы россиян.

В целом количеством запросов по теме Барби и розового цвета выросло на 60% относительно прошлого года и на 37% за последний месяц. Непосредственно стилем Барби пользователи стали интересоваться на 597% больше по сравнению с 2022 годом и на 376% больше, чем месяцем ранее. А что касается розового цвета – здесь наблюдается оживление интереса по сравнению с 2022 годом. Так, спрос на розовые очки в этом году вырос на 53%, на розовую одежду – на 11%, на розовые обои – на 10%, на розовый фон – на 14%, на розовый костюм – на 5%, на розовые футболки и розовые топы – на 4%.

С нашумевшей премьерой россияне начали активно интересоваться и самим фильмом – количество запросов на фильм Barbie резко возросло на 3 250% относительно прошлого года и на 430% в июле относительно июня 2023 года. Особенно большой интерес пользователей показывают запросы «Barbie в кинотеатре» (+208 719% и +2 382% соответственно) и «кино Barbie» (+13 232% и +1 059%). Также россияне вспомнили про мультфильм «Барби: мечты большого города» 2021 года – запросов стало больше на 41% по сравнению с июлем прошлого года.

Помимо этого, среди интернет-пользователей большую популярность набрало приложение, которое с помощью нейросети позволяет сгенерировать собственную версию куклы Барби, загрузив фото – интерес к этому за месяц вырос на 17 072%.

«Всплеск интереса к стилю барбикор и розовому цвету ожидаемо произошел после мировой премьеры фильма «Барби» 19 июля 2023 года. Сейчас это мировой тренд, и повышенный интерес мы наблюдаем не только в России, но и во всем мире. Вероятно, в ближайшие несколько месяцев спрос на розовые вещи и все, что связано с куклой Барби, будет только расти», – отмечают эксперты сервиса Price.ru.

Аналитики Price.ru также отметили увеличение количества запросов и на самих кукол Барби – +10% за последний месяц. Так, в июле 2023 года пользователи стали больше интересоваться русалками Barbie (+23% относительно июня 2023 года), Barbie EXTRA (+6%), Barbie космонавт (+51%) и коллекционные куклы Barbie (+200%). Вырос интерес пользователей и к сестрам куклы Барби – Челси (+10%), Стейси (+20%) и Скиппер (+14%). Кроме того, стало больше желающих купить одежду для Barbie – количество запросов в июле 2023 года выросло на 233%, на машины для Barbie – на 31%, на игровые наборы с Barbie – на 86% и на аксессуары – на 23%.

Российские пользователи также интересовались другом Барби – Кеном (+15% в июле 2023 года относительно июня). Интересно, что россияне чаще искали в интернете Кена-блондина: в июле количество запрос выросло на 75% относительно прошлого месяца, а относительно прошлого года – на 50%. Количество запросов на Кена-брюнета выросло на 81% и 42% соответственно, однако по абсолютным показателям лидирует все-таки блондин. Также в июле 2023 года пользователи особенно интересовались Кеном спасателем (+222%) и Кеном на пляже (+166%).