Мужчины чаще рассчитывают в старости жить на пенсию

Государственная пенсия или зарплата – мнения россиян об основном источнике дохода в зрелом возрасте разделились. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Средний размер пенсии по итогам 2022 года составил 17824,70 руб., а достойной пенсией россияне считают в 2,5 раза бо́льшую сумму – 47 000 руб. Неудивительно, что заработную плату россияне называли основным источником своего дохода по достижении пенсионного возраста чаще, чем государственные пенсионные выплаты.

Жить на личные сбережения рассчитывает каждый шестой (16%). На средства, вложенные в НПФ, надеются только 3%. Помощь детей в качестве главного источника дохода назвал 1% опрошенных.

Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте государственную пенсию, женщины же чаще планируют продолжать трудиться.

Среди россиян до 34 лет больше всего тех, кто по достижении пенсионного возрасте рассчитывает работать, и тех, кто хочет жить на сбережения. Чем старше респонденты, тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег и активно трудиться на пенсии вряд ли получится, и тем чаще они говорят, что будут жить на государственные выплаты.

Ситуация с распределением голосов в пользу двух наиболее популярных источников дохода на пенсии последние 4 года стабильна: с небольшим численным перевесом зарплата лидирует над государственными выплатами. Реже всего на пенсию надеялись в кризисном 2009 году (всего 7%), тогда каждый третий предпочитал рассчитывать на сбережения. Работу основным источником дохода чаще называли в 2014 году (32%).