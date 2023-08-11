Названы главные причины роста спроса на ипотеку

Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков рассказал о причинах роста спроса на покупку жилья в ипотеку и поделился своими прогнозами движения цен на жильё.

– На спрос на недвижимость сейчас влияет несколько факторов. Во-первых, у людей есть возможность покупать квартиры в ипотеку. Звучит немного дико, но у людей деньги есть. Во-вторых, нет никаких вменяемых альтернатив инвестирования средств для обывателя. В-третьих, у людей есть неуверенность в будущем. Четвёртый фактор – люди хотят улучшать свои жилищные условия, – Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

С начала года на рынке определённая статика. Все самые дешёвые объекты были раскуплены. Сейчас средняя цена начинает расти.

Бум ипотечников без первоначального взноса пришёлся на 2020-2021 гг. В нашей компании за последний год не было ни одного клиента без первого взноса.

В целом осенью мы ждём роста цен. Повышение ключевой ставки, которое уже было и, вероятно, ещё произойдёт, не приведёт к стагнации рынка. Средний годовой рост цен за последние несколько лет находился на уровне 7-10%. Думаем, что в целом рынок останется на этом уровне.