Новости

Названы главные причины роста спроса на ипотеку

Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков рассказал о причинах роста спроса на покупку жилья в ипотеку и поделился своими прогнозами движения цен на жильё.

– На спрос на недвижимость сейчас влияет несколько факторов. Во-первых, у людей есть возможность покупать квартиры в ипотеку. Звучит немного дико, но у людей деньги есть. Во-вторых, нет никаких вменяемых альтернатив инвестирования средств для обывателя. В-третьих, у людей есть неуверенность в будущем. Четвёртый фактор – люди хотят улучшать свои жилищные условия, – Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

С начала года на рынке определённая статика. Все самые дешёвые объекты были раскуплены. Сейчас средняя цена начинает расти. 

Бум ипотечников без первоначального взноса пришёлся на 2020-2021 гг. В нашей компании за последний год не было ни одного клиента без первого взноса.

В целом осенью мы ждём роста цен. Повышение ключевой ставки, которое уже было и, вероятно, ещё произойдёт, не приведёт к стагнации рынка. Средний годовой рост цен за последние несколько лет находился на уровне 7-10%. Думаем, что в целом рынок останется на этом уровне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Что мешает Ольхону стать туристической меккой?
Туроператорам не удается возобновить программы на Хайнань
Проект «Байкальская слобода» в Тальцах представили на ярмарке инвестиционных проектов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес