Где туристам недорого снять жильё в Турции?

Авсаллар, Мерсин и Сиде возглавили топ курортов с самыми низкими арендными ставками на посуточное жильё среди популярных мест для отдыха в Турции. Средние цены здесь не превышают 4,4 тыс. рублей за сутки. Об этом рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Дешевле всего из популярных направлений Турции аренда квартир и апартаментов стоит в Авсалларе – 3 111 рублей за сутки. Это прибрежный посёлок, расположенный в 24 км от Аланьи.

«Авсаллар – очень живописный посёлок, известный своим тёплым климатом, красивыми пляжами и хорошей инфраструктурой. Он ещё не стал таким раскрученным, как, например, Аланья или Анталия, но в этом как раз его преимущество. Меньше туристов, чище пляжи, ниже цены», – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Также можно сравнительно недорого снять посуточное жильё в Мерсине и Сиде, где аренда стоит в среднем 3 751 и 4 371 рубль соответственно. В Анталии средняя цена составляет 4 705 рублей за сутки, Стамбуле – 4 927 рублей, Аланье – 5 034 рубля, Кушадасах – 5 287 рублей, Кемере – 6 747 рублей, Белеке – 7 918 рублей, Чамьюве – 8 754 рубля.

«В последний год мы наблюдаем заметный рост спроса на посуточное жильё в Турции. В отелях Турции в основном останавливаются покупатели пакетных туров, тогда как апартаменты и квартиры, как правило, выбирают самостоятельные путешественники. Доля таких туристов в России растёт, а вместе с ней и спрос. Также этому способствует и рост предложения, в Турции в последние годы очень активно строятся апарт-комплексы», – комментирует Юрий Кузнецов.

Кроме того, эксперты Суточно.ру отмечают, что у самостоятельных туристов продолжительность отдыха дольше, чем у проживающих в отелях. Так, средний срок аренды посуточного жилья в Авсалларе составляет 25 суток, Белеке – 24 суток, Чамьюве – 17 суток, Аланье – 16 суток. В Кемере средняя длительность бронирований составляет 14 суток, Сиде – 13 суток, Анталии – девять суток, Стамбуле, Мерсине и Кушадасы – одинаково пять суток.

Средняя стоимость посуточной аренды в Турции этим летом составляет 5200 рублей за сутки. Лидером по бронированиям с долей 32,7% стала Аланья. Далее идут Стамбул (30%), Анталия (19,7%), Авсаллар (7,3%), Мерсин (3,6%), Сиде (1,7%), Чамьюва (1,2%), Белек (1,1%, Кемер (0,6%), Кушадасы (0,6%).

По данным аналитиков ЮKassa, в этом сезоне Турция по-прежнему входит в число самых популярных направлений для отдыха у россиян наряду с Египтом, Кубой и ОАЭ. Только в июле 2023 года по сравнению с месяцем ранее оборот платежей турагентств и сервисов по бронированию жилья вырос почти на 18%. Оплаченных туров стало на 37% больше, а плательщиков — на 33% больше.

«В этом году россияне стали чаще оплачивать туры и авиабилеты методом «Заплатить по частям». В мае-июле 2023 года относительно мая-июля 2022 года оборот платежей этим способом вырос у турагентств в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество путёвок, оплаченных этим методом, выросло в три раза, плательщиков тоже стало больше почти в три раза, а средний чек вырос на 67% и достиг 153 780 рублей», — отмечает руководитель направления кредитования ЮKassa Илья Назаров.