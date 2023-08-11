Более 2,3 млрд рублей направят на строительство школы в Тайшете

Учреждение возведут недалеко от микрорайона Центральный. Оно рассчитано на 1275 мест. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Школу построят в рамках создания жилого микрорайона «Миниполис», который реализуют за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Школа очень важна для развития района, здесь планируется построить свыше 78 тысяч кв. метров жилья, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Здание школы будет трехэтажным, также предусмотрен подземный этаж. Общая площадь превышает 20 тысяч квадратных метров. Срок выполнения работ по контракту – конец 2024 года.

– На строительной площадке начались подготовительные работы, также забивают пробные сваи. На 2022-2024 годы на строительство объекта предусмотрено 2,3 млрд рублей. Получено заключение государственной экспертизы технической части. После получения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости будет определена окончательная стоимость строительства объекта, – пояснил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

Отметим, на 2022-2024 годы регионом привлечены более 11,7 млрд рублей средств инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию пяти перспективных инвестиционных проектов, в ходе реализации которых будет создано 8,8 тысячи новых рабочих мест.