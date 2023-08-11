Ситуация с вывозом угля и лесоматериалов из Иркутской области стабилизировалась

О стабилизации ситуации с вывозом с территории Приангарья угля, лесоматериалов и другой продукции на совещании с представителями правительства региона, ВСЖД и компаний-экспортеров заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Руководство ВСЖД оказало содействие в решении вопросов вывоза угольной и лесной продукции с территории Иркутской области на экспорт в восточном направлении. В результате совместной работы ситуация с отгрузкой угля и леса заметно улучшилась, угледобывающим и лесопромышленным компаниям ежемесячно согласовываются необходимые объемы. На август угольным компаниям согласовано еще больше объемов на вывоз угля, чем в предыдущем месяце», – сказал Игорь Кобзев.

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев напомнил, что проблемы с вывозом продукции на экспорт начались вместе с санкциями, разворотом на Восток, переориентацией на другие рынки.

«Все вопросы решались в ручном режиме в интересах производителей и экономики Иркутской области. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обращался к президенту России Владимиру Путину. Сегодня все возможности для вывоза продукции есть. На совещании мы договорились о том, что каждый экспортер распишет требуемые объемы до конца января следующего года. Правительство региона выступает здесь в роли координатора. Мы продолжим мониторинг ситуации и при необходимости будем подключаться», – отметил Константин Зайцев.

Как заявил представитель угольной компании Александр Слабей, сегодня все запросы угольщиков удовлетворены.

«Благодаря слаженной работе, участию в решении проблемы Губернатора и Правительства Иркутской области, руководства ВСЖД основные вопросы на сегодня решены. Теперь задача компаний – выполнять заявленные планы и взятые на себя обязательства», – сказал он.