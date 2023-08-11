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На рынке пузырь? Мосбиржа обратилась к инвесторам с предупреждением в связи с возросшей волатильностью

В связи с возросшей волатильностью в ряде инструментов рынка акций Московская биржа опубликовала обращение к инвесторам, в котором обращает внимание на необходимость принятия взвешенных инвестиционных решений, учета доступной официальной информации от эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

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Отметим, что в последние месяцы в акциях третьего эшелона происходят очень сильные движения, дневные объемы торгов по ним порой превышают  обороты традиционных рыночных бумаг. По мнению экспертов, в секторе с начала года надулся полноценный пузырь. Аномальные движения во многом являлись результатом крупных спекуляций. Мосбиржа сокращала лимиты дневного прироста по ряду акций со стандартных +40% до +10%, однако результата это не дало, спекуляции продолжаются.

– Московская биржа принимает все необходимые меры для стабилизации ценового процесса, в том числе установление ассиметричных ценовых границ, а также проведение дискретных аукционов, – говорится в соообщении. – Торговая площадка предупреждает о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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